Пищевой краситель в сосисках вызывает рак

Распространенный пищевой краситель, который добавляют в сосиски и гамбургеры, может приводить к возникновению рака. Об этом сообщило Европейское агентство по продовольственной безопасности (ЕАПБ).

Штаб-квартира Агентства находится в итальянском городе Парма. Там и сообщили название красителя: Red 2G, на продуктовых упаковках он обозначается как E 128.

Тесты, проведенные на животных, показали, после попадания в организм Red 2G преобразуется в анилин. Это вещество может вызывать рак у животных и человека, а также порождать генетические изменения в клетках организма.

Научный совет ЕАПБ аннулировал существовавшие до сих пор нормы, определявшие безопасную концентрацию Red 2G в продуктах питания. При этом агентство воздержалось от призыва к полному запрету этого вещества в пищевой промышленности.

Агентство ознакомило со своими выводами Европейскую комиссию. По словам экспертов, вопрос о запрете Red 2G будет решать Еврокомиссия, а также национальные правительства стран.