Правила разгрузочных дней

Способов избавиться от лишнего веса великое множество – достаточно открыть любой сайт о похудении, и вы сразу же окунетесь в «океан» самых разных диет. Как правило, похудеть всегда необходимо за несколько дней, так как или праздник очень скоро или свидание, вообще причин может быть множество. Только вот «быстрые» диеты не сохраняют долгосрочные результаты.

Всем известно, что экспресс-похудение опасно для здоровья и не гарантирует сохранение результата. Диетологи уже устали твердить всем о том, что результативное похудение непосредственно связано с правильным питанием и физическими нагрузками. Только так удается похудеть, конечно, не так быстро, как при экспресс-диетах.

А вот помочь своему телу быстрее расстаться с лишними килограммами можно при помощи разгрузочных дней, тем более, что диетологи не запрещают этого. Но для того, чтобы правильно провести разгрузочный день, необходимо знать ряд основных рекомендаций.

Для начала определитесь, на каком продукте вы будете «разгружаться». Вы можете остановить свой выбор на фруктах или овощах, причем от разгрузочного дня на яблоках лучше отказаться, так как они усиливают аппетит. Самые стойкие могут выбрать в качестве основного продукта зеленый чай или же простую воду. Какой бы продукт вы не выбрали, главное, чтобы он вам нравился. Если «разгружаться» на продукте, от которого вас воротит, то день будет для вас пыткой, и вряд ли вы удержитесь от соблазна нарушить правила.

Когда вы определились с продуктом, то пришла пора подготовить организм к разгрузочному дню. За пару дней до важного дня откажитесь от газированных напитков и соков, а за день до «разгрузки» - от жирных, соленых, сдобных продуктов. Если вы накануне разгрузочного дня решите «пополнить» запасы, то все силы организма будут направлены на «переработку» тех продуктов, которые вы съели, а не жировых запасов.

Немаловажно подготовить себя к разгрузочному дню и психологически. Ведь именно правильный настрой помогает выдержать этот день. Диетологи рекомендуют подходить к этому так: просто уверьте себя, что завтра не день «голодания», а выходной для желудка. Вы же с таким нетерпением ждете наступления выходных или праздничных дней, чтобы полноценно отдохнуть, то же самое относится и к желудку.

Конечно, результаты разгрузочных дней не такие впечатляющие, как правило, удается избавиться от килограмма или меньше лишнего веса. Но это не столь важно, так как это всего лишь уходит лишняя жидкость, которая вскоре возвращается.

Основная цель разгрузочного дня помочь ускорить процессы похудения, а не избавить от килограммов за один день.

Только вот «разгружаться» можно не чаще раза в неделю.

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