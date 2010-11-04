Дешевая или дорогая косметика - разницы нет

Все кремы по составу одинаковые - и дорогие, и дешевые. «Разливаются» из одного котла. А цена - это чисто маркетинговая вещь. И заоблачный ценник вовсе не означает, что у крема есть какие-то супервозможности.

- Насчет цены, боюсь, так оно и есть, - согласен микробиолог, разработчик косметики Анатолий Децина. - Но то, что составы отличаются, причем значительно, показали наши многочисленные исследования.

- Многие кремы состоят в основном из синтетических веществ, и только маленькая их часть - натуральное сырье, - уточняет Ирина Кирова. - Если много искусственных, агрессивных веществ, то верхние слои кожи истончаются - и она становится сухой и раздраженной. Поэтому так важно подбирать кремы, которые содержат максимальное количество НАТУРАЛЬНЫХ АКТИВНЫХ компонентов и минимум химии. Такие сейчас делают не только за рубежом, но и в Украине. Ингредиентов кремов великое множество. Самые дорогие - клеточные, например, стволовые клетки растений. (Их омолаживающие свойства активно исследуются. - Прим. авт.) Подбирать кремы нужно не по возрасту, это не совсем правильный подход. Смотреть надо на потребности кожи.

kp.ua