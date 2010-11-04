В лекарстве для похудения - опасное вещество

В Китае приостановлены продажи лекарств для снижения веса, содержащих сибутрамин, сообщает Global Times. Соответствующее постановление издало надзорное ведомство страны.

Поводом для этого стали данные о том, что прием сибутрамина может увеличить риск инфарктов и инсультов. Из-за этого в январе 2010 года Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало вообще отказаться от его использования.

В октябре 2010 года производящая сибутрамин американская фармкомпания Abbott Laboratories сообщила о прекращении его продаж в США под давлением Управления по контролю продуктов и лекарств (FDA).

Сибутрамин появился на китайском рынке в 2000 году. В настоящее время содержащие его лекарства выпускают по меньшей мере 15 фармкомпаний страны. Одна из них – Taiji Group – добровольно отозвала свой препарат Qumei. Как говорится в заявлении компании, потери от этого составят до 40 миллионов юаней (около шести миллионов долларов), или 0,8 процента суммарных годовых продаж.

Телефонный опрос нескольких крупных аптек Пекина показал, что они, выполняя постановление, убрали сибутрамин со своих прилавков. Покупателям предоставлена возможность вернуть невскрытые упаковки препарата с возвратом полной стоимости.

По словам генерального секретаря Китайской фармацевтической ассоциации Ху Иня (Hu Yin), средства для похудения зачастую становятся "головной болью" фарминдустрии и нуждаются в усилении надзорных мер.

Сибутрамин действует на центры голода и насыщения подобно амфетаминам, но в то же время не обладает выраженным психостимулирующим действием и не вызывает лекарственную зависимость. Побочные эффекты при его применении, помимо действия на сердечно-сосудистую систему, могут включать сухость во рту, бессонницу, запор и другие.

medportal.ru