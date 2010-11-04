Кому больше всего вредит нехватка сна

Американские ученые обнаружили, что негативные эффекты недостатка сна сильнее проявляются у экстравертов, сообщает MedPage Today. Причем такая взаимосвязь наблюдается только в тех случаях, когда они лишены общения.

Ученые из Военного исследовательского института Уолтера Рида решили проверить теорию Айзенка, согласно которой экстраверсия или интроверсия человека зависят от активности коры головного мозга. По Айзенку, активность коры экстравертов относительно низка, и им приходится повышать ее путем общения и социальных взаимодействий. У интровертов, напротив, уровень этой активности изначально высок и не нуждается в дополнительной стимуляции.

В рамках проверки этой теории исследователи наняли 48 добровольцев. По результатам личностных тестов 23 из них были отнесены к экстравертам и 25 – к интровертам. После восьмичасового сна и двух часов, отведенных на личную гигиену и завтрак, всех участников случайным образом разделили на две группы.

Первой группе в течение 12 часов была предоставлена возможность совместно смотреть телевизор, играть в игры и потреблять пищу. Все это происходило в присутствии лаборантов, которые побуждали добровольцев общаться между собой. Второй группе были предоставлены те же возможности, но в одиночестве.

После этого участники эксперимента не спали 22 часа. В это время им ежечасно проводили тесты на внимательность и работоспособность. Таким образом, добровольцы провели без сна 36 часов.

Анализ результатов продемонстрировал снижение внимательности и работоспособности у всех участников, однако наибольшим оно было у экстравертов, лишенных общения с людьми. Среди участников, взаимодействовавших друг с другом, и интровертов, находившихся в одиночестве, разница в результатах тестов оказалась статистически незначимыми.

На основании этого исследователи сделали вывод, что депривация сна хуже всего сказывается на состоянии экстравертов, но только в том случае, когда они лишены общения.

Результаты исследования опубликованы в журнале Sleep.