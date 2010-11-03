Жители Калифорнии сказали марихуане «нет»

Жители Калифорнии проголосовали против легализации марихуаны на территории штата. Согласно данным экзит-полов, которые приводит CNN, законопроект, известный также как Proposition 19 (предложение 19) отвергли 57 процентов избирателей, "за" высказались 43 процента.

Газета The Los Angeles Times также сообщает, что, по предварительным данным, большинство проголосовавших не поддержало идею легализации наркотика. Издание основывает свои выводы на данных опроса 2200 человек на 50 избирательных участках, и еще 600 человек, которые были опрошены по телефону.

Вопрос о полной легализации марихуаны был вынесен на голосование в Калифорнии 2 ноября, когда в штате также проходят выборы губернатора и, как и по всей стране, выборы в Конгресс США.

В настоящее время в Калифорнии разрешено употребление каннабиса в медицинских целях (его можно официально купить по рецепту врача). В марте 2010 года стало известно, что инициативная группа во главе с предпринимателем Ричардом Ли (Richard Lee), который занимается выращиваем марихуаны для врачебных целей, сумела собрать около полумиллиона подписей в поддержку легализации. Это позволило вынести вопрос на референдум.

Сторонники легализации аргументировали свою позицию тем, что несправедливо преследовать людей за употребление "травки" в то время, как алкоголь продается в неограниченных количествах. Кроме того, выращивание и продажа марихуаны должны, по мнению сторонников законопроекта, принести внушительную прибыль в бюджет штата (доход от ежегодного оборота марихуаны в Калифорнии оценивается примерно в 14 миллиардов долларов), а также устранить ущерб, причиняемый многочисленными арестами за хранение "травки" (в год на территории штата за это преступление задерживают 61 тысячу человек).

Вместе с тем, против легализации выступали представители правоохранительных органов, а также большинство калифорнийских политиков - как республиканцев, так и демократов.

Кроме того, администрация президента США Барака Обамы обещала пристально следить за соблюдением на территории Калифорнии федерального законодательства о наркотиках даже в том случае, если предложение о легализации марихуаны будет одобрено жителями штата.

Лента.ру