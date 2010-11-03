Ребенок упал с восьмого этажа прямо в руки прохожего

Чудесным спасением обернулось для полуторагодовалого ребенка падение с восьмого этажа. Оставшись лишь ненадолго без присмотра родителей, малыш выпал из окна квартиры жилого дома на востоке Парижа.

Однако, благодаря череде невероятных совпадений, после такого падения он выжил. На первом этаже здания расположено кафе, и даже несмотря на то, что оно было закрыто, матерчатый навес над этим заведением спас ребенку жизнь, послужив своего рода амортизатором при его падении.

По счастливому стечению обстоятельств, именно в этот момент мимо кафе проходил молодой человек, сумевший мгновенно среагировать и поймать дитя, свалившееся ему на голову. «Это просто случайность. Я оказался в нужном месте в нужное время. Очень рад за спасенного ребенка», — прокомментировал свои действия сам герой. Он оказался к тому же врачом по профессии и сразу же до приезда скорой определил, что малыш совсем не пострадал.

Как отметил один из очевидцев, спаситель «наверняка много лет занимался регби, чтобы развить такую реакцию». Другие свидетели происшествия сразу же поспешили на помощь сестре выпавшего из окна младенца: трехлетняя девочка высунулась из того же окна, наблюдая за происходящим, что также было чревато ее падением. Сейчас причины происшедшего расследует полиция, у которой имеются серьезные вопросы к родителям малыша, оставившим свое чадо без присмотра, сообщает ИТАР-ТАСС.

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