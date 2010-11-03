При инсульте спасет «укус вампира»

Новое средство для терапии после инсульта основано на слюне летучих мышей-вампиров.

Исследователи из Университета штата Висконсин (США) приступили к испытаниям нового средства для активной терапии после инсульта. Новинка является растворителем крови, она создана из синтетического вещества, аналогичного по свойствам ферменту из слюны летучих мышей-вампиров Desmodus Rotundus.

Новый препарат расширяет терапевтическое окно — период, когда после инсульта возможна эффективная терапия, — до 9 часов. Современные средства предыдущих поколений создают терапевтическое окно на 4,5 часа после инсульта. По истечению этого времени лечение становится неэффективным и может вызвать мозговое кровотечение.

Причиной инсульта является тромб, закупоривший сосуды, снабжающие кровью мозг. Недостаток кровоснабжения ведет к гибели тканей мозга. Исследователи уверены в том, что при закупорке основных путей кровоснабжения, микрососуды сосуды продолжают питать мозг. Новый препарат размягчает тромб и усиливает поступление крови в мозг по микрососудам. Ученые считают, что новинка сможет помочь пациентам, которые были доставлены в больницу после инсульта через 4-5 часов.

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