Самый безопасный для зрения шрифт

Медики не раз предупреждали: длительное сидение перед компьютером вредит здоровью, в частности, здоровью глаз. У кого-то зрение резко садится, а у кого-то развивается хроническая усталость глаз: глаза болят, слезятся, красные, возможно жжение. К этому добавляются еще и головные боли.

При этом сейчас представителям практически всех профессий приходится проводить по восемь часов перед монитором компьютера. Если вам по долгу службы приходится много печатать, то есть способ немного снизить напряжение глаз, используя "безопасный" шрифт.

Исследователи из Лаборатории зрительной эргономики США установили, что самым безопасным для человеческого зрения компьютерным шрифтом является Verdana.

Так, по подсчетам ученых, при чтении текстов, набранных шрифтом Verdana, на глазные мышцы человека приходится наименьшее напряжение, так как из-за отсутствия засечек у букв, он обладает хорошей читабельностью. Оптимальный же для глаз размер экранного шрифта составляет 10-12 пунктов.

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