В Испании 10-летняя девочка родила ребенка
11:45, 03 ноября 2010Зарубежные новости
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Отец несовершеннолетний
Несмотря на опасения врачей, и мама, и новорожденный чувствуют себя нормально.
На юге Испании в автономной области Андалусия 10-летняя девочка родила ребенка, сообщает. Власти города Херес-де-ла-Фронтера, где произошел инцидент, пока не приняли решение, разрешить ли опеку над новорожденным молодой матери или ее семье.
Как сообщили в социальной службе города, отец ребенка также является несовершеннолетним. Более подробную информацию в соцслужбе предоставить отказались, в тоже время местные СМИ сообщают, что десятилетняя мать румынского происхождения.
В истории медицины есть случаи и более ранних родов. К примеру, одна из жительниц Перу стала мамой, когда ей еще не исполнилось и 6 лет.
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