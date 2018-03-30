Женщины и табак: смертельная приманка

Сегодня женщины составляют около 20% из более чем миллиарда курильщиков в мире. Имеются фактические данные о том, что женщины в такой же, а, может быть, даже и в большей мере, чем мужчины, уязвимы перед опасностями, связанными с табаком. Курящие мужчины и женщины предрасположены к онкологическим, сердечным и респираторным заболеваниям.

Табак также вызывает особые женские раковые заболевания и ставит под угрозу беременность и репродуктивное здоровье. В докладе Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/ "Женщины и здоровье: сегодняшние проблемы, повестка дня на завтра" приводятся фактические данные о том, что реклама табака все в больших масштабах ориентирована на девушек. Нет сомнений в том, что воздействие проводимого промышленностью маркетинга огромно. В этом году Всемирный день без табака был своевременно посвящен теме "Гендерный фактор и табак: особое внимание маркетингу для женщин".

Прошедшие десятилетия и накопленный табачной промышленностью практический опыт в области стимулирования продажи своей продукции однозначно свидетельствуют о том, что промышленность учитывала гендерные роли и нормы в своих рыночных стратегиях на протяжении почти целого века. В 1920-х гг. женщины впервые стали мишенями табачной промышленности. Для поощрения курения среди женщин путем укрепления его общественной приемлемости и для подчеркивания предполагаемых желаемых качеств конкретных сортов сигарет использовались различные изображения и темы. Среди преобладающих тем, связанных с курением и конкретными сортами сигарет, необходимо отметить следующие: красота и очарование, изысканность и стиль, роскошь, класс и качество, романтика и секс, коммуникабельность, радость и успех, здоровье и свежесть, эмансипация и, последнее, но не менее важное, поддержание стройной фигуры.

Почти те же методики маркетинга, которые использовались для поощрения курения среди женщин в развитых странах, применяются сейчас в отношении женщин и девушек в развивающихся странах, в истории которых ранее не было курения сигарет. Общей целью любой кампании табачной промышленности, нацеленной на женщин, является повышение привлекательности сигарет.

После того как создано "правильное" изображение курящих женщин, следующим шагом рекламной стратегии этой промышленности является расширение и стабилизация рынка путем создания "только женских" сортов с типичными подходящими для женщин свойствами.

Некоторые виды деятельности по стимулированию продажи табака среди женщин включают следующие: реклама в средствах массовой информации и спонсорство культурных и спортивных мероприятий; рекламно-оформительские материалы для стимулирования продажи в магазинах и киосках; бесплатное распределение табачных изделий; включение новых товаров в торговую марку /например, маркетинг других продуктов, таких как одежда, под торговыми марками табака/; стимулирование продажи по Интернету; цена и оформление упаковки, которые особенно привлекают женщин и девушек.

Упаковка сигарет и специально разработанные сигареты /"легкие", "тонкие", "супертонкие"/ являются основными методами обеспечения женского рынка. Так, например, в России в продаже находится около 100 специальных женских сортов и их продажа стимулируется с помощью изображений красоты, очарования и моды. При этом распространенность курения среди женщин в Российской Федерации быстро растет.

Наступило время, когда человечество должно выступить против смертельных приманок табачной промышленности. Необходимо, чтобы органы здравоохранения учитывали гендерные аспекты при разработке и проведении политики по борьбе против табака. Решение проблемы употребления табака среди женщин такое же, как и для мужчин: строгое осуществление Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака /РКБТ/. В ее преамбуле выражена тревога в связи с расширением масштабов употребления табака женщинами и девушками и особыми гендерными рисками. В преамбуле также подчеркивается необходимость участия женщин на всех уровнях разработки и осуществления политики по борьбе против табака. В ней содержится призыв к разработке стратегий борьбы против табака, учитывающих гендерные аспекты, и подчеркивается особый вклад неправительственных организаций, включая женские группы, в усилия по борьбе против табака на национальном и международном уровнях. Далее эта обеспокоенность нашла отражение в руководящих принципах (Статья 4.2.d), где указано, что при разработке стратегий борьбы против табака всегда должны учитываться опасности, специфичные для различных полов. Преамбула и руководящие принципы подводят фундамент под РКБТ, и их необходимо приобщить ко всем ее основным положениям. Особую важность имеет полный запрет всех форм рекламы, стимулирования продажи и спонсорства табака, включая трансграничные рекламу, стимулирование продажи и спонсорство, стандартизированную простую упаковку и запрет на такие вводящие в заблуждение утверждения о полезности для здоровья, как "легкие" и "с низким содержанием смол". Необходимо привлекать женщин и экспертов по гендерным вопросам к консультациям и разработке специфичной для различных полов информации и обращений контррекламы.

По материалам ВОЗ.