Миндаль избавит от лишнего жира

Один из самых чудесных продуктов в этом плане поддержания формы – это миндаль. Он замечательно помогает избавляться от лишнего жира. Специалисты советуют тем, кто хочет похудеть заменить еду, используемую во время перекусов, на миндаль.

Согласно результатам одного из исследований, посвященного лишнему весу, худеющие люди, съедавшие ежедневно горсть миндаля, теряли до 18% больше жира, чем те, кто его не ел.

Конечно же, сам по себе миндаль не сотворит чуда, и потому правильного питания никто не отменял. Худеющим обязательно следует употреблять в пищу продукты, богатые мононепредельными жирными кислотами. Любителям сэндвичей рекомендуется полезный бутерброд, состоящий из хлеба из непросеянной муки, ломтиков лосося и творожно-сырной пасты.

Не стоит отчаиваться и любителям макарон! И для них существует полезное угощение. Тапенада — густая паста из оливок, каперсов и анчоусов. У нее настолько густой вкус, что не понадобится есть много, чтобы насытиться. А антоцианины, содержащиеся в оливках, помогут убрать жир с живота.

uaua.info