Уход за телом: медовые маски

О пользе меда говорилось уже многое. Он полезен для похудения, применяется в качестве лекарственного средства при простудах и других недугах, широко используется в косметических целях.

Мед общедоступный продукт, так еще и обладающей массой положительных свойств, а это делает его незаменимым в косметологии, особенно домашней.

Первый рецепт известен с незапамятных времен, а точнее сама Клеопатра любила побаловать свою кожу таким образом. Речь идет об медово-молочной ванне. Для приготовления ванны возьмите литр теплого молока и растворите в нем стакан меда. После полученную жидкость выливают в воду. Кстати, в воду можно добавить и эфирные масла, которые только усилят эффективность.

Хотите подарить коже молодость и придать ей тонус? Попробуйте медово-перечную маску для тела. Возьмите сто граммов меда, добавьте в него ложку красного перца и ложку мускатного ореха. Смесь хорошенечко перемешайте. Данный состав можно применять в качестве моющего средства для тела, только использовать его можно всего лишь раз в неделю. Также нанося средство, следует проявлять аккуратность, избегая поврежденных участков кожи и интимных мест.

Отлично очистить кожу от омертвевших клеток можно при помощи медово-бананового скраба. Возьмите банан, разомните его и добавьте к нему ложку сахара и меда. Смесь наносят на тело массирующими движениями и натирают ею тело в течение трех минут. После процедуры кожу не вытирают, а дают ей высохнуть самостоятельно.

Сохранить кожу рук молодой и свежей поможет следующая маска. Возьмите ложку толокна, ложку меда и желток. Все перемешайте и нанесите на кожу рук. Маску оставляют на руках на двадцать минут. Будет лучше, если на руки вы наденете хлопчатобумажные перчатки. По истечению времени состав смывают с кожи и наносят на руки питательный крем.

Придать коже нежности и избавить ее от шелушения можно при помощи медового крема. Возьмите сто граммов миндального масла, грамм салициловой кислоты и сто граммов меда. Все перемешиваем и наносим на кожу тонким слоем. Данный крем также помогает бороться с различными воспалениями на коже, угрями и прыщиками.

Смягчить и успокоить кожу после эпиляции поможет медовая маска. Для ее приготовления возьмите ложечку меда и растворите ее в пятидесяти граммах теплой воды. После жидкость наносят на кожу и оставляют на пятнадцать минут.

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