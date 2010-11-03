Тысячелистник – женская трава

Данное растение произрастает практически на всей территории нашей страны. Тысячелистник способен помочь при многих болезнях, но чаще всего его используют в лечение многих «женских» недугов, поэтому нередко его называют женской травой.

Тысячелистник используют для нормализации менструального цикла, остановки маточных кровотечений, для облегчения неприятных симптомов, которые зачастую сопровождают наступление и течение менопаузы. Известно одно средство, которое помогает в решении всех вышеперечисленных проблем, с которыми приходится сталкиваться любой женщине. Для их решения нет необходимости принимать отвары или настои тысячелистника внутрь – достаточно пройти курс целебных ванн на основе растения.

Для приготовления ванны с тысячелистником возьмите двадцать пять граммов сухой или же свежей травы тысячелистника и залейте полулитром воды. Емкость с травой и водой поставьте на огонь и оставьте кипятиться в течение пятнадцати минут. После оставьте отвар настаиваться на протяжении получаса. По истечению времени настой травы процеживают и добавляют его в ванну с водой.

Такие ванны оказывают хороший лечебный эффект и при различных кожных заболеваниях. К примеру, ранки на коже при экземе и неприятный зуд исчезают после нескольких процедур.

Нередко тысячелистник применяется и в лечение заболеваний кишечника и желудка, а также при желчнокаменной болезни и холецистите. Для приготовления лекарственного средства вам необходимо двадцать пять граммов травы тысячелистника залить стаканом кипятка и оставить настаиваться на протяжении часа. Когда настой будет готов, его процеживают. Принимать средство необходимо по ложке четыре раза в день примерно за полчаса перед приемом пищи. Настой тысячелистника помогает снять болевые спазмы при недугах, а также улучшает аппетит.

Нередко тысячелистник входит в состав самых разнообразных сборов. К примеру, тысячелистник, пустырник, душица и чернобыльник самый распространенный «букет» лекарственных трав, которые собирают опытные травники и используют их вместе в лекарственном сборе. Дело в том, что данные растения произрастают неподалеку друг от друга, поэтому, находясь в одном сборе, они обладают мощными целебными свойствами. Именно поэтому их собирают в одно и то же время, а не порознь. Если же собирать их по отдельности, то они не окажут такого лечебного действия на организм.

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