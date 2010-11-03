Почему аквариум полезен для здоровья

Американские ученые утверждают, что созерцание аквариума полезно для психического здоровья.

Согласно исследованиям, проведенным группой психологов из Беркли, люди имеющие дома аквариум, в среднем в три раза меньше подвергаются воздействию стрессов. Их порог раздражимости ниже и социальная жизнь налажена гармоничней.

Опросы ученых затронули такие темы, как семья, работа, творческие достижения, благотворительность, благородные поступки и активный отдых.

Оказалось, что наблюдение за подводной жизнью способствует устойчивому и полноценному развитию во всех этих аспектах. Каждый третий человек, содержащий дома аквариум оказался выдающимся писателем, художником или спортсменом.

Каждый второй - был просто очень доволен своей жизнь. И практически каждый утверждал, что наблюдения за аквариумом вечерам дают ему силы для завтрашнего дня.

newsland.ru