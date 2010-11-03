Маска из картофеля борется с морщинами

Иногда стоит обратить особое внимание на те продукты, которые мы принимаем практически ежедневно в пищу, а о том, чтобы использовать их для других целей, мы и понятия не имеем.

Возьмем, к примеру любимый всеми нами и незаменимый продукт, как картофель. Да без картофеля считается бедным любой стол, но ведь его еще можно использовать еще и в косметике, нужно лишь немного знаний.

Если у вас появились морщины на лице, то вам совсем не обязательно посещать пластического хирурга. Вам поможет обыкновенный картофель. С помощью молодого картофеля, отваренного в мундире, вы сможете предупредить появление морщин на вашем лице, а если они уже имеют место то и вылечить.

Вам необходимо очистить сваренный картофель, и приготовит из него пюре, в это пюре добавляем пару столовых ложек молока и одну чайную ложку глицерина. Полученную кашицу наносим на свое лицо в теплом виде и держим в течение 20 минут. По окончании процедуры смываем маску теплой водой и протираем лицо настоем из липового цвета.

Результат не заставит себя долго ждать, и в этом вы убедитесь очень скоро!

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