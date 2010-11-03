Стресс помогает забеременеть

Американские ученые обнаружили, что стресс повышает шансы на успех экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщает The Daily Telegraph.

В исследовании, проведенном в Университетской больнице Статен-Айленда, приняли участие 217 женщин, впервые проходивших ЭКО. На первом приеме у репродуктолога их попросили оценить уровень стресса, связанного с вопросами зачатия и деторождения, по 10-балльной шкале (чем выше оценка, тем сильнее стрессовые переживания).

После введения поправок на такие факторы как депрессия, курение, потребление алкоголя и возраст выяснилось, что в группе, оценившей свой стресс от одного до трех баллов, забеременели 30 процентов женщин. Среди тех, чьи оценки составили от семи до десяти баллов, уровень успеха при ЭКО был почти вдвое выше - около 60 процентов.

Как отметил исследователь Роберт Хантер (Robert Hunter), полученные результаты стали неожиданностью для ученых и подтвердили сложность стрессорных реакций и их взаимодействия с репродуктивной системой женщины.

Результаты исследования были представлены на конференции Американского общества репродуктивной медицины в Денвере.

Medportal.ru 5