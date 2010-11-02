Что защитит печень от вредных воздействий

Оливковое масло может защитить печень от вредных воздействий окружающей среды, считают ученые из Университета Монастир в Тунисе и университета Короля Сауда в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

У подопытных животных, которые питались оливковым маслом, печень частично уцелела даже под действием умеренно токсичных гербицидов.

Ученые провели эксперименты на группе из 80 крыс. Часть подопытных животных питались диетой, богатой оливковым маслом, остальные – обычной пищей. Исследователи разделили животных на семь групп, шесть из которых подвергли воздействию гербицида.

У всех крыс обнаружилось сильное повреждение печени. Но у тех животных, в рацион которых ввели оливковое масло, ученые обнаружили повышение антиоксидантной активности ферментов и снижение повреждения печени.

Конечно, подобные дозы гербицидов люди обычно не получают, но ученые рекомендуют включать в меню оливковое масло, ведь оно, как выяснилось, способно защитить печень от результатов воздействия других вредных факторов.

Это не считая того, что оливковое масло работает в качестве профилактики депрессий и сердечно-сосудистых заболеваний, а также входит в состав знаменитой средиземноморской диеты, которая продлевает жизнь.

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