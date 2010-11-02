О каких болезнях свидетельствует неприятный запах изо рта

Неприятный запах изо рта обычно возникает в случае заболеваний слизевой оболочки рта, десен, зубов, носоглотки, придаточных пазух носа, а также пищевода, желудка, легких. Часто появляется в случае дефектов зубных пломб, разцементирования несъемных протезов.

Иногда неприятный запах изо рта - признак сахарного диабета, воспаления почек или других заболеваний внутренних органов, в первую очередь пищеварительного тракта.

В случае возникновения запаха нужно обратиться к стоматологу и осуществить тщательную санацию ротовой полости. Санация - лечение и пломбирование кариозных зубов с целью предотвращения последующего развития кариеса и его осложнений (пульпит, пародонтит), удаления разрушенных зубов, лечения заболеваний вокруг зубной ткани (пародонтита), заболеваний слизевой оболочки ротовой полости, удаления зубного камня, а также своевременное выявление и устранение аномалий зубочелюстной системы и патологического прикуса. В некоторых случаях может понадобиться консультация других специалистов.

Временно лишиться, так сказать, замаскировать запах, можно с помощью зубных эликсиров или лосьонов.

Для профилактики запаха после каждого употребления пищи и после сна нужно полоскать рот водой. Также важно правильно присматривать за зубами и зубными протезами. Важным профилактическим мероприятием является своевременная санация ротовой полости, выполнение советов врача при тех или иных заболеваниях, лечение и профилактика заболеваний органов пищеварительного тракта.