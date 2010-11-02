Зеленый чай нейтрализует излучение компьютера

Китайские ученые доказали, что качественный зеленый чай эффективно нейтрализирует пагубное воздействие компьютерного излучения на организм. Чайные листья содержат компоненты, которые снижают негативное действие радиации на клетки.

Также медики советуют пользователям ПК съедать по одному апельсину в день. Этот фрукт является великолепным источниками антиоксидантов и витаминов, которые повышают функцию иммунной защиты организма и препятствующих росту опухолей.

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