Кому нельзя кушать хурму

Фрукты всегда ассоциируются у нас с продуктами питания, обильное употребление которых в пищу может привести к диарее. Между тем, далеко не все фрукты отличаются «послабляющей» активностью. Некоторые из них имеют прямо противоположное влияние на организм.

Хурма является одним из самых сильных «закрепляющих» фруктов. То, что хурма способна бороться с жидким стулом, обнаружили наши далекие предки. Именно поэтому они использовали этот фрукт для лечения расстройств кишечника. В те далекие времена люди не имели возможности объяснить природу того или иного явления и нередко приписывали целебным снадобьям магические свойства. Сегодня же способность хурмы вызывать запор уже не кажется чем-то удивительным и объясняется очень просто с научной точки зрения.

Все дело в том, что в хурме в большом количестве присутствует вещество танин, обладающее сильнейшим вяжущим эффектом и приводящее к уменьшению количества содержимого кишечника.

Благодаря большому содержанию танина, хурма обладает столь значительным закрепляющим эффектом, что способна вызвать сильный запор даже у людей со здоровым желудочно-кишечным трактом. Тем же, кто страдает хроническими запорами и вялостью кишечника, хурма категорически противопоказана, ибо может привести к кишечной непроходимости.

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