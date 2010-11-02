Рекламные хитрости угрожают детскому здоровью

Ученые из ливерпульского университета призывают к ужесточению законодательства, касающегося рекламы в передачах для детей. Как установили авторы исследования, реклама «нездоровой еды» (чипсы, картофель фри, гамбургеры и тому подобное) появлялась во время детских передач гораздо чаще, чем в другое время телевещания. В погоне за прибылью рекламодатели не гнушались использовать в рекламе образы популярных кино- и мультипликационных героев, а также привлекали (разумеется, за деньги) в качестве «зазывал» спортсменов, киноактеров и других знаменитых людей, популярных в первую очередь в детской и подростковой среде.

Английские психологи из университета города Ливерпуль (University of Liverpool) изучали манипулирование сознанием детей с помощью рекламы со стороны производителей «нездоровой» еды. Для разоблачения неприглядных уловок исследователи проделали огромную работу: они изучили 12 618 рекламных роликов пищевых продуктов, которые демонстрировались в прайм-тайм детских передач в 11 странах мира.

Авторы исследования обнаружили, что в 67% случаях рекламировалась еда, явно вредная для детских организмов.

Больше всего зловредной рекламы показывало детское телевидение в Германии, Испании и Греции по сравнению с другими европейскими странами и Канадой, США и Австралией. Однако в последних названных трех странах было обнаружено другое злоупотребление вниманием детей: в них детские передачи прерывались рекламой намного чаще, чем в остальных странах, попавших в поле зрения авторов научной работы.

«Дети, особенно маленькие, наивны и доверчивы: они не осознают направленного характера рекламы, которая пытается вызвать у них желание попробовать восхваляемые продукты питания. Мы надеемся, что наша работа приведет к пересмотру существующего законодательства относительно содержания и количества рекламы, которую разрешено транслировать в прайм-тайм детских передач», – пишет профессор психологии Джейсон Халфорд (Jason Halford), руководивший исследованием.

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