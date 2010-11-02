Идеальный возраст для рождения ребенка

Ученые из Техасского университета утверждают, что именно 34 года является идеальным для женщины возрастом для рождения первого ребенка. Именно к этому возрасту достигается оптимальный баланс между здоровьем женщины и ее материальным благополучием, считает профессор Джон Мировски.

Изучив медицинские данные 2200 женщин, Мировски пришел к выводу, что отсрочка создания семьи и рождения первенца имеет под собой рациональную основу.

Основные проблемы с женским здоровьем начинают уменьшаться с 22 лет и к 34 годам их становится меньше всего, с 35 лет наблюдается обратный процесс. Именно поэтому Мировски заявляет, что женщина, родившая первенца в 34 года, будет по состоянию здоровья на 14 лет моложе, чем родившая в 18 лет.

medportal.ru