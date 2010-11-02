Как влияет на здоровье переход на зимнее время

Медики по-разному оценивают переход на зимнее время. К примеру, главный научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Светлана Степанова уверена: в этом ничего страшного нет, ведь подобное мероприятие не влияет существенным образом на организм человека, хотя подпортить настроение может. А вот кто-то считает, что переход реально приведет к обострению хронических болезней и депрессии. В частности, заместитель директора института географии Российской академии наук Аркадий Тишков подчеркивает: переход с летнего времени на зимнее вызывает стресс.

По его словам, часто наблюдаются нарушения сна, возрастает риск психических расстройств и дорожно-транспортных происшествий, хотя данные факты и не подтверждены достоверно, отмечает РИА “Новости”. На подготовку к таким неприятностям у россиян остался один день. Стрелки часов на один час назад переведут в ночь с субботы на воскресенье.

Между тем, Светлана Степанова настаивает: дискомфорт возможен лишь при переходе на летнее время, но не наоборот. Это доказывают и проведенные исследования. Перевод стрелок вперед обуславливает недосыпание, опоздания (люди спешат, пьют литрами кофе, опасное для чрезмерно возбудимых личностей). В целом же на адаптацию к переводу часов на 1 час занимает у людей 1–1,5 дня.

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