Эффективная диета для ленивых

Вы считаете себя слишком ленивой, как для того чтобы сидеть на диетах, так и ходить в тренажерный зал? Это больше не проблема, по утверждению западных специалистов. Они смогли разработать эффективный план для желающих похудеть, при этом, не прилагая многих усилий.

Специалистами разработан диетический план, при соблюдении которого, вы сможете за полгода, сбросить три – четыре килограмма не утруждаясь.

Во-первых, откажитесь от цельного молока, замени его обезжиренным. Даже если вы добавляете молоко только в чай или кофе, то и в этом случае следует исключить жирный продукт.

На завтрак необходимо в обязательном порядке съедать как минимум одно вареное яйцо. Исследования показали, что с помощью такого завтрака можно сократить калорийность обеда и ужина на четыреста единиц.

Начинать обед и ужин нужно с жидких блюд. Таким образом, будет возможным уменьшение порций вторых блюд.

Есть нужно медленно, при этом с тщательностью пережевывать пищу. Благодаря этому вы сможете быстрее утолить чувство голода. Эксперименты показали, что можно сократить на сто двадцать пять единиц калорий ежедневно, если человек будет есть медленно.

Помимо вышеуказанного, необходимо выпивать зеленого чая - до пяти чашек в день. С помощью дневной нормы зеленого чая можно уменьшить вес на триста грамм за месяц.

Пятнадцатиминутная зарядка перед телевизором сможет с легкостью вам заменить посещение тренажерного зала.

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