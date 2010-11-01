The Lancet выступил против искоренения малярии

Авторитетное медицинское издание The Lancet раскритиковало меры борьбы с распространением малярии в мире, сообщает BBC. Статью исследовательской группы под руководством Ричарда Фичема (Richard Feacham) из Университета Калифорнии в Сан-Франциско журнал опубликовал 29 октября.

Авторы работы выразили недовольство действиями международных организаций, среди которых Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Фонд Билла и Мелинды Гейтс, по искоренению инфекции. По мнению исследователей, усилия мирового здравоохранения необходимо направить не на искоренение, а на контроль распространения малярии.

Искоренить малярию с помощью имеющихся лекарств от инфекции пытаются во множестве стран, большинство из которых расположены в центральной и южной Африке. Специалисты отмечают, что комары, которые являются переносчиками заболевания могут выработать устойчивость к этим препаратам.

Кроме того, малярию вызывают несколько видов плазмодиев, в том числе Plasmodium falciparum и Plasmodium vivax, при этом в большинстве эндемичных стран распространен второй вид возбудителя. Однако, по словам авторов исследования, в настоящее время зарегистрирован лишь один препарат (примахин), специфично действующий на Plasmodium vivax.

В редакционной статье главный редактор The Lancet Ричард Хортон (Richard Horton) и ответственный секретарь издания Памела Дэс (Pamela Das) предположили, что контроль за распространением малярии является более эффективной мерой, чем попытки окончательного искоренения инфекции. Однако представители ВОЗ в свою очередь выразили несогласие с доводами руководства медицинского издания.

Малярия

Директор программы ВОЗ по борьбе с малярией Роберт Ньюман (Robert Newman) заявил, что усилия по эрадикации малярии полностью оправданы в странах с высоким уровнем развития здравоохранения и низкой частотой передачи инфекции. "Искоренение малярии в странах со стабильно высокой частотой передачи, в частности африканских государствах, требует более действенных мер и более развитого здравоохранения, чем имеется в настоящее время", - подытожил Ньюман.

В настоящее время случаи малярии регулярно регистрируются в 99 странах мира. При этом усилия органов здравоохранения 32 государств направлены на искоренение инфекции, тогда как в остальных странах медики пытаются снизить число заражений и уровень смертности от заболевания.

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