В Израиль завезли неизвестную смертоносную инфекцию
Суперустойчива к антибиотикам
Врачи медицинского центра Шиба в Тель-Авиве подтвердили факт появления в Израиле пациента с ранее неизвестной в стране смертоносной инфекцией, устойчивой к антибиотикам.
Болезнь известна под названием металло-бета-лактамаза-1 (NDM-1).
Израильтянка заразилась болезнью во время пребывания в Нью-Дели. Она была госпитализирована в Индии, и через пять дней переправлена в Израиль. В израильском госпитале она находится в полной изоляции.
От NDM-1 уже умерли люди в Бельгии, Франции и Британии. Впервые бактерия появилась на территории Индии и Пакистана.
Врачи указывают на то, что данная конкретная форма бактерии "чрезвычайно устойчива к лекарствам", и после того как она появляется в организме, ее практически невозможно уничтожить.