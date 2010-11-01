В Израиль завезли неизвестную смертоносную инфекцию

Врачи медицинского центра Шиба в Тель-Авиве подтвердили факт появления в Израиле пациента с ранее неизвестной в стране смертоносной инфекцией, устойчивой к антибиотикам.

Болезнь известна под названием металло-бета-лактамаза-1 (NDM-1).

Израильтянка заразилась болезнью во время пребывания в Нью-Дели. Она была госпитализирована в Индии, и через пять дней переправлена в Израиль. В израильском госпитале она находится в полной изоляции.

От NDM-1 уже умерли люди в Бельгии, Франции и Британии. Впервые бактерия появилась на территории Индии и Пакистана.

Врачи указывают на то, что данная конкретная форма бактерии "чрезвычайно устойчива к лекарствам", и после того как она появляется в организме, ее практически невозможно уничтожить.

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