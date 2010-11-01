Храп разрушает головной мозг

Храп во сне приводит к повреждениям головного мозга.

Такой вывод сделала команда австралийских ученых, проведя исследование среди пациентов 40-летнего возраста, жалующихся на нарушение сна.

Ученые просканировали мозг испытуемых и пришли к выводу, что по сравнению с их здоровыми сверстниками, у них несколько снижено количество серого вещества. Причем более всего пострадали области мозга, которые отвечают за память, координацию движений и концентрацию внимания, передает neboley.com.ua.

«У людей с расстройством сна сотни раз за ночь останавливается дыхание, отмечается резкое пробуждение с ощущением удушья. А ведь в это время мозг, лишенный кислорода или испытывающий на себе скачки кровяного давления, начинает постепенно разрушаться», - сказал автор исследования, доктор Фергала О`Донохью.

Кроме того, по мнению ученых, людям, страдающим от храпа, опасно ездить за рулем. У них по сравнению со здоровыми людьми снижена реакция на происходящее вокруг, поэтому они чаще остальных попадают в ДТП. Еще одним опасным фактором является постоянное недосыпание, которое влечет за собой хроническую усталость.

focus.ua