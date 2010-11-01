Как пережить переход на зимнее время

легче перенести переход на зимнее время помогут правильное питание, полноценный отдых и физическая активность.

В организме человека множество биологических ритмов, которые тесно связаны с условиями внешней среды: изменениями освещенности в течение суток (суточного ритма), сезонного ритма и 11-летнего ритма солнечной активности. Всего в работе человеческого организма существуют не менее трехсот биоритмов различной продолжительности, но главным является суточный, или циркадный ритм, который регулирует работу всех органов и систем организма.

У людей постепенно формируется определенная синхронизация физиологических и природных ритмов с местностью, в которой они проживают, организм перестраивает свою работу так, чтобы оптимально отвечать привычной внешней среде. Переход на летнее или зимнее время вынуждает подстраиваться к изменившимся условиям. Безболезненно процесс адаптации проходит у здоровых людей, а вот организм ослабленного и больного человека испытывает в этих условиях повышенные нагрузки. При этом может ухудшаться работа сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Возможны нарушения сна, головные боли, ухудшение общего самочувствия, снижение работоспособности, чувство беспокойства и тревоги, обострения хронических заболеваний. Важно помнить, что течение заболевания у каждого больного индивидуально и зависит от возраста, пола, особенностей индивидуальной реакции, отметила Александра Лагун.

К уязвимому контингенту относятся также дети. Период адаптации у них может протекать по-разному. Могут наблюдаться нарушения во взаимоотношениях с другими детьми, неустойчивое эмоциональное состояние, изменения аппетита, продолжительности и глубины сна. Если в течение 2-3 недель состояние ребенка нормализуется, значит, адаптация прошла легко, отметила заведующая отделением.

Чтобы перейти на зимнее время без потерь для собственного здоровья, специалисты рекомендуют прежде всего повысить сопротивляемость организма, а при наличии каких-либо хронических заболеваний тщательно соблюдать все рекомендации лечащего врача. Для детей большое значение имеет рациональная организация учебной деятельности.

Необходимо нормализовать режим дня - важен полноценный сон, обязательно пребывание на свежем воздухе. Следует с вниманием отнестись к своему питанию - употреблять больше овощей и фруктов, ограничить животные жиры в пользу растительных масел, богатых полиненасыщенными жирными кислотами. Нужно увеличить долю продуктов, богатых сложными углеводами и пищевыми волокнами. Это смородина, земляника, малина, клюква, брусника, рябина, черника, сухофрукты, свекла, морковь, тыква, томаты, цветная капуста, гречневая и овсяная крупы, горох, фасоль, соя, хлебобулочные изделия из муки с добавлением отрубей. Следует включить в рацион молочные продукты и продукты, богатые калием и магнием: курагу, изюм, орехи, чернослив, апельсины, мандарины, шиповник, крыжовник, черную смородину, запеченный с кожурой картофель. Необходимо отказаться от курения и алкоголя, избегать стрессовых ситуаций, рассказала Александра Лагун.

Важна также физическая активность. Недостаток движения отрицательно сказывается на организме человека, особенно растущем: снижается интенсивность обменных процессов, нарушается регуляция сосудистого тонуса, что приводит к ухудшению доставки кислорода ко всем органам и тканям, а особенно к головному мозгу и сердцу, появляются вялость, апатия, повышенная раздражительность. К слову, для удовлетворения минимальной потребности организма в движении достаточно всего 30 минут физической активности в сутки, например энергичной ходьбы.

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