Менять характер полезно для психики

Если вы хотите найти гармонию с самим собой, попробуйте вести себя как кто-то другой, советуют психологи. По результатам исследования, проведенного в Университете Вэйк Фореста (Калифорния, США), честность с самим собой иногда означает поведение, противоположное складу характера.

William Fleeson, главный автор исследования, считает, что оно может помочь людям увидеть новые варианты поведения, помогающие сохранить подлинность собственной личности.

«Один из выводов исследования состоит в том, что поведение, противоречащее чертам характера, иногда может способствовать психическому равновесию. Нужно воспринимать свою личность с большей гибкостью. Это не означает, что нужно отказаться от своей индивидуальности. Просто люди зачастую воспринимают свой характер как нечто неподвижное, им трудно отказаться от привычных представлений о самом себе», - говорит Fleeson.

По словам авторов работы, менять свое поведение, адаптируясь к различным ситуациям, - это нормально. Подобные изменения только помогают человеку чувствовать себя самим собой.

Идея о том, что нужно «всегда оставаться самим собой» прочно вошла в западную философию. Еще Шекспир писал о том, как важно быть собой, а Жан-Поль Сартр был одержим идеей верности своей внутренней творческой сущности. Получается, что человек, действующий не в соответствии со своим характером, фальшивит и предает сам себя. Однако новое исследование показывает, что это совсем не так.

«Подлинность всегда сопряжена с экстравертным поведением, даже если речь идет о людях, считающих себя интровертами. Вероятно, идея о верности своему характеру в любых обстоятельствах не совсем верна», - поясняют авторы исследования.

В экспериментах, проведенных учеными, люди, считающие себя неприветливыми и грубыми, чувствовали себя более естественно, когда вели себя приветливо и деликатно, а люди, считающие себя легкомысленными, лучше чувствовали себя, поступая добросовестно и сознательно. Также психологи отметили, что люди, вне зависимости от характера, чувствуют себя более «настоящими», когда поступают продуманно и демонстрируют эмоциональную стабильность.

В исследовании участвовали несколько групп студентов. Юноши и девушки под наблюдением психологов выполняли различные задания, например, играли в Твистер или обсуждали проблемы медицинской этики. Затем все участники эксперимента должны были оценить свое поведение и сказать, соответствовало ли оно их характеру. Ученые повторили эксперимент также на других возрастных группах.

digest.subscribe.ru