Банановая маска снимет с лица усталость

Банан можно использовать в качестве косметического средства.

Банановая маска. Возьмите мякоть одного банана, перемешайте ее со взбитым белком, добавьте сок одного лимона и несколько капель растительного масла. Полученную смесь нанесите на лицо. Такая маска быстро снимет следы усталости, придаст коже свежий и здоровый вид. Банановая маска помогает на время скрыть веснушки и прочие ненужные пятнышки, может применяться как экстренная терапия перед ответственным выходом на люди.

Настой кожуры банана применяют при шелушении кожи. Надо 100 г измельченных шкурок залить 1,5 стаканами кипятка, настоять до охлаждения, затем умываться этим настоем.

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