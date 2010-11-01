Банановая маска снимет с лица усталость
11:11, 01 ноября 2010Зарубежные новости
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Настой кожуры - от шелушения
Банан можно использовать в качестве косметического средства.
Банановая маска. Возьмите мякоть одного банана, перемешайте ее со взбитым белком, добавьте сок одного лимона и несколько капель растительного масла. Полученную смесь нанесите на лицо. Такая маска быстро снимет следы усталости, придаст коже свежий и здоровый вид. Банановая маска помогает на время скрыть веснушки и прочие ненужные пятнышки, может применяться как экстренная терапия перед ответственным выходом на люди.
Настой кожуры банана применяют при шелушении кожи. Надо 100 г измельченных шкурок залить 1,5 стаканами кипятка, настоять до охлаждения, затем умываться этим настоем.
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