4 способа избежать стресса в вашей жизни

Чаще всего стресс возникает тогда, когда в вашей жизни наступает дисбаланс на физическом, эмоциональном, умственном и психологическом уровне. Мы делаем слишком много дел сразу, пессимистически относимся к жизни, испытываем давление на работе и дома и в результате стресс.

Стресс влияет негативно на наше здоровье и нашу жизнь. Мы становимся больными, раздражительными, напряженными, усталыми и несчастными. Если мы хотим вести здоровый образ жизни, мы должны научиться управлять стрессом, а еще лучше стараться не допускать его в свою жизнь. Для этого надо взять под контроль свои мысли, эмоции, задачи, свои действия и свою жизнь. И тогда мы сможем вернуться к балансу и гармонии в своей жизни. Итак, давайте рассмотрим некоторые способы избежать стресса.

1. Управление своим временем.

Если вы чувствуете, что у вас много дел, которые нужно сделать, но недостаточно времени на осуществление задуманного, внимательно изучите то, как вы тратите свое время.

Чтобы улучшить управление временем:

* Экономьте ваше время, за счет концентрации и фокусировки на наиболее важных делах и задачах;

* Ставьте приоритеты ваших дел и задач, исходя из рейтинга задачи по степени важности и срочности;

* Перенаправляйте ваше время на те задачи, которые являются важными и значимыми для вас;

* Избегайте делать то, что не важно для вас;

* Пользуйтесь ежедневником и планировщиком задач;

* Делайте перерывы между крупными проектами, на более мелкие;

* Устанавливайте краткосрочные иц долгосрочные цели;

* Постройте здоровую стратегию для ваших дел и соответственно для вашей жизни.

2. Управление своим образом жизни. Наше поведение и наш образ жизни так же влияют на появление стресса.

Они не всегда становятся напрямую причиной стресса, но влияют на сопротивляемость нашего организма, тела и психики наступающему стрессу. Например, наш организм пытается бороться и освобождаться от стресса во время сна, но если мы не получаем достаточно времени для полноценного сна, то мы просто не в состоянии адекватно оправится от стрессов прошедшего дня.

Чтобы управлять своим образом жизни:

* Соблюдайте баланс между рабочими, личными и семейными обязательствами;

* Имейте цель в жизни

* Проверьте ваши жизненные убеждения, принципы и цели, что бы уменьшить масштабы конфликтов между тем что вы хотите от жизни и тем что она на самом деле представляет

* Спите столько сколько требуется вашему организму, высыпайтесь

* Старайтесь правильно питаться, ешьте больше полезной пищи

* Получайте умеренные физические нагрузки в течении недели

* Ограничьте потребление алкоголя

* Старайтесь не курить

* Учитесь отдыхать. Устраивайте себе хорошие выходные и не забывайте про отпуска.

* Относитесь к жизни проще

* Радуйтесь тому что имеете и благодарите жизнь за это.

3. Ищите поддержку Используйте свои собственные социальные сети и ищите в них поддержку в трудную для вас минуту.

Никогда не помешает поддержка близких вам людей, родителей, жены, детей, друзей и даже приятелей, иногда необходимо выговориться и чтобы вас выслушали, посоветовали что-то, может даже посочувствовали или наоборот порадовались за вас и ваши успехи. Если так получилось, что близких вам людей нет рядом, тогда когда это так необходимо, то попробуйте социальные сети, сообщества, живые дневники (блоги) в интернете. Общение с людьми, дружеская поддержка и советы со стороны никогда не будут излишни.

4. Измените свое мышление

Возможно вам прийдется изменить своё мышление, чтобы снизить уровень стресса. Мысли влияют на чувства и на вашу жизнь вцелом. Когда какое-то событие вызывает негативные мысли, вы можете начать испытывать страх, неуверенность, тревогу, депрессию, гнев, чувство вины и даже чувство бесполезности или беспомощности. Эти эмоции могут не только вызвать стресс, но и ухудшить реакцию организма на стресс. Имея дело с негативными мыслями вы только ухудшаете ваше состояние.

Что бы изменить свое мышление:

* Избегайте негативных мыслей и в случае их появления старайтесь уничтожать их как только они появляются

* Избегайте преувеличивать негативные мысли

* Старайтесь думать о лучшем и ожидать лучшего

* Будьте позитивнее

И главное, не позволяйте стрессу воровать у вас драгоценные минуты радости и счастья в вашей жизни.

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