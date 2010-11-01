Чем полезен молочный гриб

Молочный гриб похож на кусочки белого рассыпчатого творога, кусочки цветной капусты или кораллы. Молочный гриб используется для приготовления в домашних условиях целебного напитка - кефира.

Свойства молочного гриба.

Кефирный грибок - загадочный живой микроорганизм, получить который искусственным путем пока не удалось.

Молочный грибок представляет собой симбиоз нескольких видов микроорганизмов: молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей.

Кефир, приготовленный с помощью молочного гриба, содержит необходимые для здоровья вещества:

* витамины группы В, витамины А, РР;

* микроэлементы - железо, кальций, йод, цинк;

* лактобактерии;

* ферменты, кислоты, легкоусвояемые белки, полисахариды.

Польза молочного гриба.

Кефир, приготовленный в домашних условиях, нормализует кишечную микрофлору.

Один стакан кефира, употребляемого на ночь, через десять дней приводит к полному уничтожению продуктов гнилостного распада белка.

Молочный гриб помогает справиться с любым видом аллергии.

Домашний кефир выводит из организма соединения тяжелых металлов.

Употребление кефира на молочном грибке способствует профилактике атеросклероза, так как останавливает известкование стенок капилляров.

Молочный гриб полезен при ожирении.

Кефир на основе молочного гриба повышает общий тонус организма, способствует омоложению и оздоровлению кожи и волос.

Приготовление домашнего кефира и уход за молочным грибком.

Качество полученного кефира зависит, прежде всего, от качества молока. Для приготовления напитка используйте только пастеризованное или натуральное молоко, избегайте восстановленного.

Для получения стакана полезного напитка, 2 чайные ложки кефирного грибка залейте 200 мл молока комнатной температуры. Молоко сквашивается примерно через 12-15 часов. Признак полного сквашивания - появление наверху молочного грибка. Сквашенное молоко нужно процедить, и лечебный напиток готов к употреблению.

Молочный грибок - живой микроорганизм, поэтому за ним необходимо тщательно ухаживать.

После процеживания молочный грибок необходимо промыть под струей воды комнатной температуры, затем поместить в банку и залить новой порцией молока.

Банку, в которой «живет» кефирный грибок, не нужно закрывать крышкой.

Промывать грибок горячей или слишком холодной водой нельзя! При промывании избегайте использовать металлическую посуду.

Если грибок не промывать ежедневно - он погибнет.

Если вы хотите употребить кефир через сутки - поставьте банку с молочным грибком в холодильник, но не замораживайте!

Если вам необходимо уехать на несколько дней, поместите молочный грибок в банку большего объема, залейте молоком напополам с водой, поставьте в темное прохладное место.

Способ употребления домашнего кефира, сквашенного молочным грибком.

Обычно кефир употребляют перед сном, по 200-250 мл, или утром перед едой.

Домашний кефир принимают в течение 20 дней, затем прерываются на 10 дней, во избежание привыкания организма.

В первые десять дней употребления кефира возрастает активность кишечника, усиливается газообразование. Через двенадцать дней приема состояние нормализуется, целебные свойства домашнего кефира начнут работу по улучшению вашего самочувствия.

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