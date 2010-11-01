В чем секрет счастья

Народная мудрость гласит, что каждый сам кузнец своего счастья. Это утверждение полностью подтвердили австралийские ученые, составив список факторов, благоприятно влияющих на психологическое состояние человека.

Специалисты поставили под сомнение теорию, что все беды и несчастья будто запрограммированы на генетическом уровне или рождаются вместе с детскими страхами. Наоборот, счастливым человек может сделать себя сам вне зависимости от своего прошлого. Для этого нужно лишь вести здоровый образ жизни, мечтать, ставить перед собой цели, верить в их осуществление. При этом также необходимо иметь любимое дело, работу, участвовать в общественной жизни. Но самым главным ключом к успеху является удачный выбор супруга.

Речь, в частности, идет не о материальном положении второй половины, а о психологической совместимости. Как поведал один из авторов исследования, доцент Мельбурнского Университета Брюс Хэди, нервозная обстановка в семье губительна для дальнейших отношений. "Если оба партнера смотрят в будущее одними глазами, поддерживают не только в радости, но и в горе, помогают друг другу вести домашнее хозяйство, воспитывать детей, такая семья "обречена" на счастье", - подчеркнул Хэди.

Исследование также показало, что женщины менее счастливы, если семейные ценности не входят в число приоритетов их мужей. Не менее важным является и психическое состояние супругов. Истеричные, вспыльчивые, неуравновешенные натуры не способны сделать счастливым человека, находящегося рядом.

В то же время ученые считают, что деньги - это тоже один из путей к счастью. Правда, в основном, за счет наличия более интересной работы и возможностей дорого одеваться, путешествовать и ни в чем себя не ущемлять. "Деньги представляют собой лишь средство расплаты за житейские потребности, - добавил психолог. - Однако большее удовлетворение все-таки приносит совместное времяпрепровождение в кругу семьи и друзей".

ami-tass.ru