Кофе сжигает жир

Перед тренировкой необходимо выпивать небольшую кружечку кофе без сахара. К такому выводу пришли ученые австралийского института спорта. Как показали результаты исследования, кофе способствует использованию жиров для поддержания энергии в период тренировки. Что и является прямым путем к сбрасыванию лишнего веса. Добровольцы, участвовавшие в эксперименте, поставленном австралийскими учеными, отметили, что продуктивность занятий спортом увеличилась после приема кофейного напитка.

Однако медики не советуют пить кофе людям, имеющим проблемы с сердцем. А здоровым людям они рекомендуют добавлять в напиток пару ложек молока, которое смягчит воздействие кофе на организм. Кофе является естественным энергетиком, поэтому сочетать его с физическими нагрузками необходимо с осторожностью.

Эффект от употребления кофе появляется только при непосредственной физической нагрузке. Поэтому без тренировок заставить организм сжигать жиры с помощью кофейного напитка не получится.

newsland.ru