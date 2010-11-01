Бананы – источник энергии

Хотите быстро восстановить пониженный уровень энергии вашего организма – нет лучшего перекуса, чем банан. Банан содержит три натуральных сахара – сахарозу, фруктозу и глюкозу в комбинации с фиброй (волокном), что дает немедленный существенный поддерживающий заряд энергии, достаточный для 1,5-часовой энергичной работы. Ничего удивительного нет в том, что банан является фруктом №1 у ведущих мировых атлетов.

Но энергия – это не единственное, чем бананы поддерживают нас. Они также помогают преодолеть или предотвратить значительное количество болезненных состояний и таким образом делают себя необходимой добавкой ежедневного рациона. 5-6 бананов могут заменить полноценный обед. Бананы почти в полтора раза питательней картошки, а в сушеных бананах в пять раз больше калорий, чем в сырых.

В одном банане содержится до 300 мг калия, который помогает бороться с повышенным давлением и укрепляет сердечную мышцу. Каждому из нас в сутки требуется 3 или 4 г калия. Мякоть банана содержит 16% сахара. Витаминов в них немного, но микроэлементами, особенно калием, они богаты. Так что, если у вас сердечко пошаливает, гипертония или раздражительность присутствуют, ешьте бананы, вам они особенно необходимы. Говорят, даже одного бананчика в день достаточно, чтобы избежать инфаркта.

Увы, больным сахарным диабетом есть бананы нельзя – слишком много в них сахарозы и слишком мало фруктозы и глюкозы. С этим печальным для диабетиков фактом ничего сделать нельзя. Зато всем остальным – и больным, и здоровым – бананы очень даже желательны.

«Бананы – единственный фрукт, никогда и ни при каких обстоятельствах не дающий у младенцев аллергической реакции», - подчеркивал известный педиатр Бенджамин Спок. Это тоже можно использовать себе на пользу.

Богатые на железо бананы могут стимулировать выработку гемоглобина в кровь и помогать в случаях анемии. Благодаря наличию фибры банан может помочь восстановить нормальную кишечную деятельность, не прибегая к слабительным.

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