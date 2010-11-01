Ученые расшифровали младенческий плач

Японские ученые из института Мурорана создали новую компьютерную программу, которая полностью расшифровала младенческий крик. Точнее, одну его разновидность, зато безошибочно.

Вооруженный программным обеспечением компьютер со стопроцентной точностью распознает младенческий крик, сообщающий о болях в животе. Правда, иные тревожные крики малышей пока остаются загадкой. Но распознавание криков о боли — это уже что-то, ведь 80% проблем, тревожащих младенцев, связаны с пищеварением.

На очереди - создание так называемого «детско-родительского» словаря, который поможет молодым родителям растолковать, чего же хотят их чада.

beta.novoteka.ru