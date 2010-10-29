Перевод времени может быть полезным для здоровья
Говорят шведские ученые
Ученые одного из шведских университетов сделали удивительное заключение, что перевод часов на зимнее время может быть очень полезным для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Шведские исследователи пришли к выводу, что перевод часов на зимнее время снижает риск инфаркта, а вот перевод часов на час вперед, тоесть переход на летнее время, повышает этот риск.
Результаты проведённых исследований показали, что риск возникновения инфаркта понижается в среднем приблизительно на 5% в течение первой недели, после перехода на зимнее время. С одной стороны эффект конечно небольшой, но если брать в масштабе всего мира, то в таком случае речь может идти о 2-3 тысячах инфарктов, а это уже не так и мало.
Шведские учёные ещё установили, что этот самый переход сопровождаеться снижением риска инфаркта в следующий после перевода часов день, в понедельник, а понедельник как известно считаеться самым неблагоприятным днём для возникновения инфаркта, так как человек испытывает стресс, каждый раз перед началом рабочей недели.Но и на этом учёные не собираються ставить точку в своих исследованиях.