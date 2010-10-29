Перевод времени может быть полезным для здоровья

Ученые одного из шведских университетов сделали удивительное заключение, что перевод часов на зимнее время может быть очень полезным для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Шведские исследователи пришли к выводу, что перевод часов на зимнее время снижает риск инфаркта, а вот перевод часов на час вперед, тоесть переход на летнее время, повышает этот риск.

Результаты проведённых исследований показали, что риск возникновения инфаркта понижается в среднем приблизительно на 5% в течение первой недели, после перехода на зимнее время. С одной стороны эффект конечно небольшой, но если брать в масштабе всего мира, то в таком случае речь может идти о 2-3 тысячах инфарктов, а это уже не так и мало.

Шведские учёные ещё установили, что этот самый переход сопровождаеться снижением риска инфаркта в следующий после перевода часов день, в понедельник, а понедельник как известно считаеться самым неблагоприятным днём для возникновения инфаркта, так как человек испытывает стресс, каждый раз перед началом рабочей недели.Но и на этом учёные не собираються ставить точку в своих исследованиях.

newsland.ru