Свекольный сок понижает давление
12:52, 29 октября 2010Зарубежные новости
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Природа лечит, химия калечит
Английские ученые обнаружили, что азотные соединения, которые присутствуют в свекольном соке, снижают артериальное давление.
В ходе эксперимента участников поделили на три группы. Первая группа испытуемых принимала нитрат калия в таблетках, вторая — пила по 250 миллилитров сока из свеклы, а третья группа выпивала обычную воду.
В результате специалисты установили, что у добровольцев, приминавших таблетки и свекольный сок, артериальное давление снижалось.
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