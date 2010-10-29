Свекольный сок понижает давление

Английские ученые обнаружили, что азотные соединения, которые присутствуют в свекольном соке, снижают артериальное давление.

В ходе эксперимента участников поделили на три группы. Первая группа испытуемых принимала нитрат калия в таблетках, вторая — пила по 250 миллилитров сока из свеклы, а третья группа выпивала обычную воду.

В результате специалисты установили, что у добровольцев, приминавших таблетки и свекольный сок, артериальное давление снижалось.

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