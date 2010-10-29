Овёс - чудо-средство в косметологии

Каждый день для умывания использую такой скраб:

1 стакан овсяных хлопьев перемалываю в кофемолке в муку и смешиваю с 1 ст. л. пищевой соды. Для умывания беру примерно 1 ст. л. полученной смеси и чуть-чуть развожу водой. Растираю лицо и шею по массажным линиям, не надавливая, осторожно. Если делать так каждый день, то кожа становится нежной, ровного цвета и без прыщиков даже в критические дни. Очень советую после данной процедуры умываться только холодной водой. Это отлично тонизирует кожу, она просто светится изнутри.

Вообще, овсянка творит чудеса с кожей. Раньше я пользовалась исключительно готовыми масками, кремами.

Но теперь поняла, что натуральная косметика для масок намного эффективнее, потому что в ней нет ни консервантов, ни отдушек. Мне очень нравится маска из молотых овсяных хлопьев и клубничного йогурта. Если есть возможность использовать свежую клубнику - еще лучше. Просто смешайте ее со сметаной и хлопьями - и маска готова. Обычно я смешиваю 1 ст. л. сметаны, 2 ягодки и добавляю столько молотой овсянки, чтобы получилась густая масса. Лежу с маской 20 минут, потом смываю, как обычно. А мама смешивает овсянку с майонезом. Говорит, что лучше не придумать средства для увядающей кожи.

Почему овес?

• Он содержит растительные белки, витамины группы В, минералы, железо и клетчатку - все, что нужно для сбалансированного питания и энергии.

• Если будете умываться овсянкой каждое утро, то вскоре забудете о жирной коже и прыщах. А если сочетать косметику из овсянки с овсяным завтраком, то вскоре станете просто неотразимы!

• Несмотря на то, что овсянка достаточно калорийна (350 ккал/100 г), диетологи рекомендуют ее всем, кто хочет избавиться от лишних килограммов. Просто устраивайте 1-2 раза в неделю овсяные разгрузочные дни. В такие дни полагается съедать около 200 г овсяной крупы, сваренной на воде, запивая кашу чаем или отваром шиповника.

• Чтобы избавиться от отеков, пейте овсяный отвар. Стакан овсяной крупы с 4 стаканами воды прокипятите в течение 10 минут, добавьте 1 ст. л. меда и прокипятите еще 5 минут.

• У любителей овсянки есть все шансы навсегда забыть о том, где расположена ближайшая аптека, и сэкономить на лекарствах. Ведь овес издавна используется в народной медицине для лечения многих заболеваний.

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