Кому вреден зеленый чай

Об уникальных свойствах зеленого чая уже сказано столько, что впору задуматься: неужели найден эликсир здоровья? Разве этот продукт полезен абсолютно всем и всегда?

Пользу, которую приносит зеленый чай очень велика. Большинство из нас испытало на себе его целительное воздействие. Но есть категория людей, которым стоит ограничить употребление этого поистине благородного напитка, а то, и совсем от него отказаться.

Зеленым чаем не следует увлекаться людям с болезнями сердечнососудистой системы, так как он нарушает сердечный ритм. У гипотоников он снизит и без того пониженное давление. У людей с язвенной болезнью или проблемами двенадцатиперстной кишки возможно возникновение желудочных болей, колики в кишечнике или изжога. Тем, у кого есть проблемы с щитовидной железой, лучше отказаться от зеленого чая.

Кормящим мамам не стоит увлекаться зеленым чаем. Кофеин, содержащийся в чае, может спровоцировать нарушение сна и у малыша, и у самой мамы. И даже у крепких взрослых людей этот благородный напиток может вызвать повышенную возбудимость и даже тахикардию, так как содержащиеся в чае теофилин и теобромин активно влияют на нервную систему.

Не стоит увлекаться зеленым чаем страдающим глаукомой и подагрой. Количество пуриновых кислот, которыми он богат, не принесут пользы, особенно, если чай некоторое время постоял.

О том, что неограниченное количество зеленого чая может привести к камнеобразованию в почках, знают совсем немногие. Но этот факт известен медикам еще с прошлого века. Печень также может пострадать от таких излишеств. Особо популярен зеленый чай в фитнес-среде. Сегодня модно заменять зеленым чаем весь объем жидкости, выпиваемой за день. Но такое излишнее потребление грозит отравлением полифенолами. Хотя многие знают, что зеленый чай приносит организму пользу благодаря именно полифенолам.

Что же тогда получается: зеленый чай вовсе не пить? Такие крайности ни к чему. От полезного напитка отказываться не стоит. Просто надо во всем соблюдать меру.

newsland.ru