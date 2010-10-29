Раскрыт секрет сохранения брака

Психологи из Техаса рассказали о психологическом приеме, который поможет сохранить брак. Так, если вы чувствуете, что у вас с мужем появились разногласия, и вы часто ругаетесь, то ни в коем случае не повышайте голос при ссоре и не пытайтесь криками что-то доказать.

Если ваши отношения с партнером и брак под угрозой, то в беседе с ним вам нужно говорить как можно тише, иногда даже шепотом. Исследования показывают, что информация, произнесенная шепотом, воспринимается лучше, и собеседник скорее прислушается к вашему мнению, чем если вы будете кричать.

Такая терапия шепотом успешно используется семейными психологами за границей. Особенно она популярна в Голливуде среди знаменитостей, пишет Passion.ru. Этот психологический прием использовали даже сами Анджелина Джоли и Брэд Питт, а также Мадонна и Гай Ричи.

mignews.com.ua