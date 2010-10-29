Картофель - эффективная диета

Диетологи доказали, что употребление картофеля способствует снижению веса и является эффективной диетой для похудения. Медики исключали продукты с высоким гликемическим индексом. Картофель как раз относится к таким. В ходе проведенных исследований участвовали 86 мужчин и женщин. Участников раздели на три группы.

Участники из двух групп употребляли каждый день порции отварного картофеля без масла. Вес у участников снизился в обеих группах. По данным исследований секрет похудения заключался не в отказе от каких-то конкретных продуктов, а в снижении общего количества калорий.

Корнеплод картофеля становится частью диеты для похудения. В одной картофелине содержится много калия и почти целая дневная норма витамина С. В отварном или печеном картофеле не содержатся жиры, натрий, холестерин.

flistnews.com