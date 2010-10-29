Реклама косметики снижает самооценку у женщин

Реклама косметических товаров фактически является антирекламой среднестатистической внешности и убеждает женщин в собственном несовершенстве. Одна из самых сильных сторон рекламной индустрии - это её способность трансформировать, казалось бы, обыкновенные предметы в высшей степени желательную для покупки вещь, говорят психологи Университет Гронингена /Нидерланды/. Исследователи провели эксперимент: женщины рассматривали косметическую продукцию /тени, духи/ или лечебную и маскирующую недостатки косметику /кремы против акне, дезодоранты/. Товар был представлен в рекламном ролике или фоторекламе с блестящим либо нейтральным белым фоном. Реклама декоративной, но не маскирующей или лечебной косметики, понижала женскую самооценку, заметили эксперты.

Реклама косметики для улучшения внешности, вероятно, приводит потребителей-женщин к мыслям, что их текущая привлекательность отличается от "общепринятого" идеала, рассуждают специалисты. Даже если в рекламе косметики не представлена модель, женщины всё равно сравнивали свои физические параметры с тем, что считалось идеальным и красивым и делали для себя неутешительные выводы, занижающие самооценку.

ami-tass.ru