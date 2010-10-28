Чтение избавит от стресса

Британские ученые из Университета Сассекса доказали, что чтение книги самый надежный способ преодолеть стрессовую ситуацию. Чтение на 68 % уменьшает уровень стресса, нормализуя пульс и мышечный тонус. Тем более чтение действует быстрее, чем успокаивающая музыка, прогулка или чашка мятного чая.

Автор исследования, когнитивный нейрофизиолог Дэвид Льюис считает, что неважно, какую именно книгу читать для преодоления стресса. Нужно лишь погрузиться в нее, "исследуя сферу авторского воображения".

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