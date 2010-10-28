Скоро Москва станет непригодной для жизни

Ученые-футурологи из Австралийского Нового Университета Уэльса предположили, что в ближайшие 300 лет из-за климатических условий крупнейшие мегаполисы мира, в том числе и Москва, окажутся непригодными для жизни.

Исследователи считают, что в Москве, Сиднее, Париже, Вашингтоне и других крупных городах мира будет так жарко и влажно, что дышать в такой атмосфере станет практически невозможно. Люди будут вынуждены покинуть города и укрыться в резервациях.

По словам Стивена Шервуда, исследования базировались информации о скорости климатических изменений в мире и динамике роста среднегодовых температур. И по самым оптимистичным прогнозам, мегаполисам осталось «жить» менее 300 лет.

Вполне резонное заявление, если учитывать тот факт, что в 2010 году на Россию обрушилось аномально жаркое лето. По статистическим данным, смертность в этот год увеличилась почти в 5 раз.

newscientist.com