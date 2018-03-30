Как избавиться от осенней усталости

С наступлением осенних холодов, у многих появляется упадок сил. Едва стемнеет - глаза слипаются, утром же подняться с кровати невозможно.Мы обвиняем себя в лени, вынуждаем организм исполнять возложенные на него обязанности. И он делает это, но на грани последних сил, которые в конце концов могут исчерпаться и наступает синдром хронической усталости. Грустная перспектива. Чтобы предотвратить ее, нужно помочь организму перестроиться вместе с сезонными изменениями. Предлагаем вашему вниманию несколько эффективных способов.

Сразу после пробуждения сделайте себе легкий, бодрящий акупунктурный массаж - по несколько раз нажмите указательным пальцем на один палец выше от средней точки между бровями (участок „третьего глаза"), канавка под носом, несколько секунд промасажируйте центральную часть подбородка, мочки обоих ушей и кончики всех пальцев.

Выпейте натощак стакан отстоявшейся воды, лучше - талой. Это простой и эффективный способ наполнить организм энергией, улучшить самочувствие.

Через 20 минут после употребления воды приготовьте стакан свежевыжатого сока - морковного, апельсинового, яблочного, тыквенного или смеси этих соков. Они содержат витамины бодрости - А, С и Е.

На завтрак приготовьте овсяную кашу, приправьте ее бананом, яблоком, орехами - все перечисленные продукты являются настоящим источником энергии и „пилюлями" хорошего настроения.

Несколько раз в неделю употребляйте морепродукты - они содержат такие необходимые для поддержки организма и пополнения сил микроэлементы, как магний, селен, цинк.

Рыбий жир способствует возобновлению психических и физических сил. Поэтому осенью нужно принять его месячным курсом: взрослым - по 1 ст. л. в сутки (выпить за один раз), детям - по 1 ч. л. Кто не переносит запаха и вкуса этого продукта, его можно употреблять в капсулах.

В случае ощущения полного истощения можно пройти десятидневный курс оздоровления с помощью такого универсального средства как мумийо (одну таблетку растворить в стакане воды и выпить).

Для тех, кто плохо переносит холод и сокращение светового дня, можно посоветовать приготовить на весь этот период „эликсир бодрости": 5 домашних яиц тщательно помыть, положить в кастрюлю, залить соком лимона (15 лимонов помыть, перекрутить вместе с кожурой через мясорубку, из полученной кашки выжать сок), закрыть кастрюлю крышкой и поставить в темное место на 10 дней. После этого из смеси вынуть пленки яиц, которые останутся в ней после растворения скорлупы, добавить 400 г сахар и одну бутылку качественного коньяка. Опять дать настояться 10 дней. Употреблять "эликсир бодрости" взрослым по 1 ст. л., детям - по 1 ч. л. трижды в день за полчаса до еды.

Советы подготовила Вера Онопко.