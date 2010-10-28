Светодиодные лампы могут вызвать слепоту

Эксперты Национального агентства санитарной безопасности Франции (Anses) установили, что ряд типов находящихся в широкой продаже светодиодных ламп отрицательно влияет на зрение. Об этом сообщил Доминик Гомбер, глава отдела оценки рисков Anses.

В последние месяцы популярность светодиодных ламп из-за малого расхода ими энергии выросла в несколько раз. Ими оборудуют офисы, помещения в общественных и государственных учреждениях. Экспертов тревожат последствия ежедневного продолжительного воздействия светодиодных ламп на зрение людей.

Белый свет создается в светодиодных лампах с помощью синего и желтого светов. Их генерируют соответствующие диоды. Свет от синего диода по своим волновым характеристикам приближается к вредному для человека, и, в первую очередь — для сетчатки глаза, ультрафиолетовому излучению.

От такого освещения могут пострадать люди с повышенной чувствительностью кожи, вызванной дерматитами, или принимающие определенный лекарства. Особенно опасно длительное пребывание под таким светом для детей. Кристаллики их глаз еще не сформировались окончательно, а потому не могут эффективно отражать излучение, опасное для сетчатки.

Эксперты Anses исследовали 9 типов ламп, распространенных на рынке страны. Из них только три типа получили оценку «умеренно рискованные» для зрения. Специалисты призывают потребителей использовать светодиодные лампы малой мощности, а производителей — снабдить свою продукцию инструкциями безопасности.

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