Хэллоуин опасен для здоровья?

Хэллоуин, пожалуй, один из самых неординарных и вместе с тем вредных праздников. Он негативно отражается как на экологии, так и на самочувствии людей. Ежегодно только в Лондоне за время проведения этого праздника собирается свыше 500 тонн всевозможного мусора, начиная от оберток от конфет, одноразовых костюмов, пластиковых упаковок до огромного количества выброшенных тыкв. Безусловно, овощи портятся, гниют, выделяя в воздух углекислый газ, что неблагоприятно отражается на экологии.

Помимо загрязнения окружающей среды, во время празднования Хэллоуина медики отмечают увеличение числа обращений людей с отравлениями. По количеству пищевых отравлений и вызовов «скорой помощи» Хэллоуин занимает третье место после Нового года и Рождества.

В этот праздник появляется много работы не только у сотрудников скорой медицинской помощи, но и ортодонтов. По их данным, в США загруженность стоматологов работой с пациентами после празднования Хэллоуина возрастает на 25%. Все это объясняется тем, что многие подростки во время жевания конфет-липучек или ловли ртом яблок и конфет срывают с зубов брекеты, которые устанавливают только специалисты-ортодонты.

tehno-med.ru