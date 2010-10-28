Лечимся черной рябиной

Природа продолжает преподносить лечебные подарки. Вслед за калиной, кизилом и боярышником подоспела и черная рябина. «Многие знают, что она полезна для щитовидки и зрения. А вот мало кто — о том, что она просто необходима для укрепления сердечно-сосудистой системы и омоложения нашего организма», — говорит Елена Свитко, врач-натуропат, наш постоянный эксперт. Елена Витальевна поделилась с читателями «Сегодня» своими рецептами «лекарств» из черноплодной рябины.

1. 100 г сушеной черноплодной рябины перемелите в кофемолке, смешайте со 100 г пыльцы и 100 г меда. Ешьте по 1 ст. л. 3 раза в день. Курс — 14 или 21 день.

2. Возьмите гроздь калины (100 г), горсть черноплодной рябины (150 г), чай каркаде (2—3 ст. л.). Хорошо потолките, чтобы ягоды пустили сок, залейте кипятком и, когда все немножко остынет, добавьте 2—3 ст. л. душистого меда на большую чашку (0,5 л). Пить 14 или 21 день.

3. 100 г сушеной черноплодной рябины, 50 г корицы, 50 г сушеного молотого имбиря и 1 ст. л. молотого мускатного ореха. Все это хорошо перемолоть и такой полученный порошок можно употреблять 3 раза в день по 1 ст. л., запивая 100 г воды. Курс — 21 день.

4. Можно приготовить такой ликер: по 1 кг красной и черной рябины, калины, клюквы залить водкой так, чтобы она покрыла ягоды. Настаивать 2 недели. Пить по 20 г перед едой 2—3 месяца.

segodnya.ua